باكو، 26 مايو، أذرتاج اعلن نادي زيرة باكو عن تعاقده مع حارس وطني. أفادت أذرتاج عن بيان النادي أنه وقع مع الحارس الوطني مهدي جنتوف 29 عاما على عقد لمدة سنتين. وكان الحارس جنتوف ارتدى قمصان أنجي وبالطيقا الروسيين وسومغايت الأذربيجاني وهو عضو المنتخب الوطني.

AZERTAG.AZ : زيرة يتعاقد مع حارس وطني

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