رئيس الوزراء الجورجي يزور تركيا
AzerTAg.az
٢٦.٠٥.٢٠٢١ [١٥:١١]
تبليسي، 26 مايو / أيار، (أذرتاج)
سيقوم رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي في 1 يونيو بزيارة الى تركيا.
أفادت وكالة اذرتاج ان ذلك جاء في رسالة تهنئة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى غاريباشفيلي بمناسبة يوم استقلال جورجيا.
وافاد الجانب الجورجي أن الزيارة ستبدأ في الأول من يونيو.
وأشار الرئيس التركي إلى أن الزيارة ستوفر فرصة جيدة لمناقشة العلاقات الثنائية والعمليات الجارية في المنطقة.
وأعرب رجب طيب أردوغان عن ثقته في استمرار علاقات حسن الجوار والتعاون الاستراتيجي بين تركيا وجورجيا.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٦.٠٥.٢٠٢١ [١٥:٣٦]
٢٥.٠٥.٢٠٢١ [١٦:٣٩]
٢٥.٠٥.٢٠٢١ [١٤:١٦]
٢٤.٠٥.٢٠٢١ [١٦:٣٨]
٢٦.٠٥.٢٠٢١ [١٦:٣٨]
٢٦.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٤٣]
٢٦.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٤٣]
٢٦.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٣٩]
٢٦.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٤٤]
٢٦.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٣٠]
٢٦.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٢٧]
٢٦.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٢٠]
٢٦.٠٥.٢٠٢١ [١٧:١١]
٢٥.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٢٨]
٢٤.٠٥.٢٠٢١ [٢٣:٠٩]
٢٢.٠٥.٢٠٢١ [١٠:١٣]
٢٦.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٢٤]
٢٥.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٢٧]
٢٤.٠٥.٢٠٢١ [١١:٣٠]
٢٢.٠٥.٢٠٢١ [١٩:٠٨]
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٩]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
٢٦.٠٥.٢٠٢١ [١٧:١٠]
٢٦.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٠٤]
٢٦.٠٥.٢٠٢١ [١٣:٥١]
٢٥.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٠٥]
٢٦.٠٥.٢٠٢١ [١٥:٤٨]
٢٥.٠٥.٢٠٢١ [١٦:٢٢]
٢٤.٠٥.٢٠٢١ [١٨:٣٣]
٢٢.٠٥.٢٠٢١ [١٦:١٤]
٢٦.٠٥.٢٠٢١ [١٥:٢٠]
٢٦.٠٥.٢٠٢١ [١١:٣٨]
٢٥.٠٥.٢٠٢١ [١٤:٥٤]
٢٥.٠٥.٢٠٢١ [١٤:٥١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك