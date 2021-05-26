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    إيران حريصة على مواصلة التعاون مع دول حوض بحر الخزر

    ٢٦.٠٥‎.٢٠٢١ [١٥‎:٣٦]

    طهران، 26 مايو (أذرتاج)

    صادق مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) على الاتفاق الموقع بين إيران وروسيا وأذربيجان وكازاخستان وتركمانستان حول التعاون والامن في بحر الخزر.

    أفاد مراسل اذرتاج من طهران ان هذه المسألة طرحت للمناقشة في جلسة البرلمان الإيراني في 26 مايو. وصوت 184 نائب لصالح المصادقة على الوثيقة. قال عضو لجنة الحقوق لدى البرلمان كاظم ديلخوش اباتاري ان المصادقة على الاتفاق تستجيب للمصالح الوطنية لإيران وكذلك ستسمح بزيادة علاقات التعاون بين الدول المطلة على بحر الخزر. أضاف ان ايران حريصة على مواصلة التعاون في كافة المجالات مع الدول المطلة على بحر الخزر.

     

    AZERTAG.AZ :إيران حريصة على مواصلة التعاون مع دول حوض بحر الخزر
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