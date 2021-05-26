أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 3 مليارات و309.6 مليون دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي

باكو، 26 مايو / أيار، )أذرتاج(

صدرت أذربيجان بضائع بقيمة 3 مليارات و309.6 مليون دولار أمريكي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة البضائع المستوردة إلى أذربيجان من دول الاتحاد الأوروبي بلغت 683.5 مليون دولار خلال 4 أشهر.