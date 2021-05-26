جسر "لالازار" في قوبادلي (صور)

قوبادلي، 26 مايو (اذرتاج)

دمر الأرمن كل مناطق سكنية في قوبادلي كما دمروا المناطق الأخرى التي بقيت تحت احتلالهم. توجد في أراضي المحافظة 67 معلما تاريخيا وثقافيا مسجلا في السجل الحكومي. أحد هذه المعالم البارزة هو جسر لالازار.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن فائق اسماعيلوف الباحث في معهد التاريخ في اكاديمية العلوم الوطنية ان جسر لالازار أنشئ على نهر باركوشاد في قرية عليقولو أوشاغي بمحافظة قوبادلي. يحتمل بعض المؤرخين ان الجسر أنشئ في القرن الثامن عشر على الشكل البيضوي المستقيم مع القوسين. طول الجسر 17 مترا وعرضه 2.8 متر وارتفاعه 4.5 أمتار.

مسح الأرمن الكتابة عن تاريخ انشاء الجسر.