بحث توسيع العلاقات بين نخجوان وصربيا

باكو، 26 مايو، أذرتاج

استقبل رئيس المندوبية الدائمة في باكو لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي بختيار عسكروف سفير جمهورية صربيا الجديد في أذربيجان دراغان فلاديسلاولجيويتش.

أفادت أذرتاج عن بيان المندوبية الدائمة أن اللقاء ارتكز على مناقشات تنمية العلاقات والصداقة والتعاون بين البلدين في كثير من المجالات خاصة السياسة والاقتصاد والثقافة وكذلك توسيع العلاقات مع جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي والأوضاع الراهنة والمهام المنطة وزيارات رسمية متبادلة وسائر المواضيع.