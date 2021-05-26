باكو، 26 مايو (أذرتاج) شارك نواب البرلمان الاذربيجاني أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد البرلماني كامران بايراموف ونيجار ارباداري وتورال كنجالييف في اجتماع المجلس التنفيذي للجمعية الـ142 عبر الاتصال المرئي في 24 مايو و25 مايو. أفادت وكالة اذرتاج ان المشاركين ناقشوا المسائل المتعلقة باعتماد القواعد الخاصة للإجراءات المرتبطة بالدورات الافتراضية للجنة الدائمة والجمعية والتقارير الصغيرة عن عمل الجمعية الـ206 للمجلس التنفيذي، والتقرير السنوي حول نتائج نشاط الاتحاد البرلماني لعام 2020، والنتائج المالية لعام 2020 واستراتيجية الاتحاد البرلماني لاعوام 2022-2026.

AZERTAG.AZ : أذربيجان تشارك في اجتماع الجمعية الـ142 للاتحاد البرلماني

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