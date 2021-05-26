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    سياسة


    التدريبات الدولية " Anatolian Phoenix-2021مستمرة

    ٢٦.٠٥‎.٢٠٢١ [١٦:٢٨]

    باكو، 26 مايو (اذرتاج)

    تستمر التدريبات الدولية Anatolian Phoenix-2021 لأعمال البحث والإنقاذ في مدينة قونية التركية بمشاركة العسكريين الاذربيجانيين.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه أقيمت تدريبات لتعزيز مهارات المظليين. ان الهدف الرئيسي من تنظيم المهارات هو تحسين مهارات المظليين وكذلك تعزيز مستوى استعدادهم الخاص والقتالي.

    ستستمر التدريبات حتى 4 يونيو.

    AZERTAG.AZ :التدريبات الدولية " Anatolian Phoenix-2021مستمرة
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