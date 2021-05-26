بحث فرص التعاون المستقبلي بين أذربيجان ومنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

باكو، 26 مايو / أيار، (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الأذربايجاني جيهون بيراموف اليوم في 26 مايو مع لاسينا زيربو السكرتير التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وذلك على هامش زيارة العمل التي قام بها إلى النمسا.

واتفق الجانبان على المستوى الحالي للتعاون بين منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وأذربيجان وبحثا فرص التعاون في المستقبل.

وأطلع الوزير جيهون بيراموف الجانب الآخر على الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما ولفت انتباه محاوره إلى أساليب الحرب غير المتناسبة التي استخدمتها أرمينيا خلال الحرب.

وأشار الوزير إلى أن أرمينيا شنت هجمات صاروخية على أهداف مدنية وأشار إلى وجود أدلة مادية لدينا في هذا الصدد وقال إننا استغلنا فرص التعاون مع الآليات ذات الصلة.