أذربيجان: تسجيل 203 حالة جديدة للإصابة بكوفيد 19 ووفاة 8 أشخاص

باكو، 26 مايو / أيار، (أذرتاج)

سجلت إصابة 203 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 596 مصاب هذا المرض وتوفي 8 أشخاص مصابين بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في بيان انه تم تسجيل 333 ألف و97 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 322 ألف و273 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4885 مريض منهم ويستمر علاج 5939 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و477 ألف و12 فحصا طبيا فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 8397 فحص طبي.