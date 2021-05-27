"بنينغتون بانر": بايدن وبلينكين محقان في دعم أذربيجان

واشنطن، 27 مايو، أذرتاج

نشرت صحيفة "بنينغتون بانر" الأمريكية مقالاً بعنوان "بايدن وبلينكين محقان في دعم أذربيجان ".

أفادت أذرتاج أن المقال ينص على تمديد تعليق التعديل رقم 907 لقانون دعم الحرية من قبل الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكين.

اتخذ الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكين قرارا صحيحا على الرغم من ضغوط اللوبي الأرميني ، وكررا وقف سريان مفعول التعديل 907 لقانون دعم الحرية لعام 1992 مع التركيز على المصالح الأمريكية. وشدد المقال على أهمية الاستمرار في تقديم المساعدة لأذربيجان التي هي أحد الشركاء القلائل للولايات المتحدة الأذربيجانية وحلف شمال الأطلسي في القوقاز ومنطقة بحر الخزر.

كانت أذربيجان لسنوات عديدة نقطة عبور البضائع لقوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. وصل أكثر من 30 % من إمدادات الوقود والغذاء والملابس للجيش الأمريكي من أذربيجان خلال ذروة الحرب في أفغانستان. تلعب أذربيجان دوراً مهماً في دعم الجاهزية العملياتية للقوات المسلحة الأمريكية في الحرب ضد الإرهاب الدولي.

مكتب واشنطن لوكالة أذرتاج