كشف النقاب عن لوحة معلومات على مقبرة سعيد أنسي زاده في إسطنبول

اسطنبول، 27 مايو، أذرتاج

أقيم يوم 26 مايو حفل الافتتاح الرسمي للوحة المعلومات على مقبرة الحاج سعيد أنسي زاده المدفون في فناء مسجد الفاتح باسطنبول.

تفيد أذرتاج أن لوحة المعلومات أعدت بدعم من القنصلية العامة لأذربيجان في اسطنبول.

إن الحاج سعيد أنسي زاده الذي لعب دوراً خاصاً في تأسيس الصحافة الأذربيجانية قدم خدمات كبيرة في تنظيم أعمال الطباعة وفقاً لمتطلبات العصر وقدم خدمات لا تقدر بثمن لصحافتنا بأشكال الصحافة التي نشرها. بعد إغلاق أول صحيفة وطنية في أذربيجان ، "أكينجي" وضع نشر الصحف الناطقة بلغة الأم كواجب وطني. تم سد هذه الفجوة في الصحافة الوطنية من قبل صحيفة "ضياء" من قبل الحاج سعيد أنسي زاده بعد عامين من إغلاق "أكينجي". في نهاية القرن التاسع عشر، تركت صحيفة "ضياء" بصماتها في تاريخ الصحافة الوطنية الأذربيجانية بعد "أكينتشي" لحسن بيك زردابي .

حضر الحفل القنصل العام لأذربيجان في اسطنبول نرمينه مصطفاييفا وموظفو البعثة الدبلوماسية وممثلو وسائل الإعلام ومواطنينا العائشين في البلد الشقيق.