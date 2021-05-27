الخارجية الأذربيجانية تحذر أرمينيا من محاولات التصعيد في الحدود وتدعوها الى الاحترام لحدود الدولة المجاورة

باكو، 27 مايو (أذرتاج)

نشرت وزارة الخارجية الأذربيجانية بيانا عن العمل التخريبي الجديد الذي قامت به القوات المسلحة لارمينيا في اتجاه محافظة كلبجار.

أفادت وكالة أذرتاج ان الوزارة قالت في البيان: "بناء على ما ورد في بيان نشرته وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن مجموعة تخريبية استطلاعية مكونة من الفريقين للقوات المسلحة الارمينية حاولت في 27 مايو للعام الجاري التسلل الى عمق الأراضي الأذربيجانية من اتجاه قرية يوخاري آيريم في محافظة كلبجار الواقعة في الحدود بين أرمينيا واذربيجان والقيام بالاستطلاع وزرع ألغام في الطرق فيها.

تم رصد تلك المجموعة التخريبية وهرب جزء من أعضائها. لكن الجيش الاذربيجاني قام بتحييد 6 من أعضائها (شخصان من الفريق و4 اشخاص من الفريق الآخر) مع نزع أسلحتهم.

تمارس أرمينيا منذ وقتٍ سياسة التصعيد المتعمد في الأراضي الحدودية لكلا البلدين. إن تسلل المجموعة الاستطلاعية التخريبية التابعة للقوات المسلحة لأرمينيا الى أراضي أذربيجان ومحاولتها تلغيم الحقول والقيام بأعمال تخريبية أخرى يوصف بأنه عمل إرهابي تخريبي.

إن محاولات العمل التخريبي وزرع ألغام جديدة في طرق التموين في الأراضي الأذربيجانية من قبل المجموعة التخريبية لارمينيا قد تشكل خطرا جديا لحياة العساكر الاذربيجانيين والمواطنين المدنيين في المستقبل، ذلك في حين تعاني أذربيجان من الألغام المزروعة خلال السنوات الماضية من قبل أرمينيا.

تدعو أذربيجان الى تسوية التوتر في الحدود بين دولتي أرمينيا وأذربيجان عن طريق المحادثات وتؤيد مناشدات المجتمع الدولي لترسيم وتخطيط الحدود بين البلدين.

محاولات انتهاك الحدود الأذربيجانية مرفوضة وغير مقبولة. يجب على أرمينيا ان تتجنب من الاعمال الهادفة الى زيادة التوتر في حدود كلا البلدين وتحترم لحدود الدولة المجاورة."