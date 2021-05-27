انطلاق بطولة الجمباز الهوائي العالمية في باكو

باكو، 27 مايو، أذرتاج

انطلقت بطولة الجمباز الهوائي العالمية في باكو.

أفادت أذرتاج أن المسابقة التي تستضيفها أذربيجان لأول مرة تنظم فترة 27-29 مايو بمشاركة 171 لاعبة عن 22 بلدا.

ويتنافس المشاركون في البطولة في المنافسات الفردية للإناث والذكور والزوجية المختلطة والثلاثية والفرق مسابقات تأهيلية ونهائية. وتنص القواعد على أن كل مشارك يمكن له أن يتنافس في 3 تصانيف كالحد الأقصى. وتنظم مرحلة تأهيلية ونهائية في كل تصنيف.