أذربيجان: تسجيل 220 حالة جديدة للإصابة بكوفيد 19 ووفاة 6 أشخاص

باكو، 27 مايو / أيار، (أذرتاج)

سجلت إصابة 220 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 533 مصاب هذا المرض وتوفي 6 أشخاص مصابين بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في بيان انه تم تسجيل 333 ألف و317 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 322 ألف و806 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4891 مريض منهم ويستمر علاج 5620 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و486 ألف و381 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 9369 فحص طبي.