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    أذربيجان: تطعيم 51 ألف شخص بلقاح كورونا في 27 مايو

    ٢٧.٠٥‎.٢٠٢١ [١٨:١١]

    باكو، 27 مايو / أيار، (أذرتاج)

    قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 50 ألفا و903 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 27 مايو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 41421 شخص منهم تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و9482 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليونين و106 ألف و889 جرعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ومنهم مليون و226 ألف و201 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و880 الف و688 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 51 ألف شخص بلقاح كورونا في 27 مايو
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    أذربيجان: تطعيم 51 ألف شخص بلقاح كورونا في 27 مايو