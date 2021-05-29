باكو، 29 مايو (أذرتاج) حضر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 29 مايو حفل افتتاح محطة "8 نوفمبر" لميترو انفاق باكو.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يحضر حفل افتتاح محطة "8 نوفمبر" لميترو أنفاق باكو

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