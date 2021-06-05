أذربيجان: تطعيم 47 ألفا و366 شخص بلقاح كورونا في 5 يونيو

باكو، 5 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 47 ألفا و366 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 5 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 41631 شخص منهم تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و5735 شخص ضمن المرحلة الثانية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليونين و513 ألف و85 جرعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ومنهم مليون و581 ألف و890 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و931 الف و195 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.