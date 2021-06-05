توسيع العلاقات البرلمانية الأذربيجانية التركية

باكو، 5 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

سيغادر في 7 يونيو أعضاء مجموعة العمل برئاسة أهليمان أميرآصلانوف رئيس مجموعة العمل الأذربيجانية التركية حول العلاقات البرلمانية ألدار إبراهيموف وملاحات إبراهيم قيزي وفاضل مصطفى وألدار قولويف ورامن محمدوف وآغالار ولييف وستار محبالييف إلى أنقرة بدعوة من مجموعة الصداقة البرلمانية التابعة للجمعية الوطنية التركية الكبرى مع أذربيجان.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن مكتب الصحافة والعلاقات العامة في المجلس الوطني ان نواب البرلمان الأذربيجاني سيلتقون خلال الزيارة مع نظيرهم في عدد من لجان الجمعية الوطنية التركية الكبرى ويتبادلون الآراء والخبرات.

ومن المقرر أن يلتقي أعضاء المجلس الوطني مع رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى مصطفى شانتوب ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ووزير التعليم ضياء سلجوق ووزير الصحة فخر الدين قوجا. وسيتم مناقشة تكثيف الزيارات المتبادلة ومواصلة وتطوير التعاون داخل المنظمات الدولية وغيرها من القضايا.

وستنتهي الزيارة في 11 يونيو الجاري.