أذربيجان وجورجيا وتركيا تتعاون في مجال انتاج البندق

باكو، 5 يونيو (أذرتاج)

ستتعاون أذربيجان وجورجيا وتركيا في مجال انتاج البندق.

أفادت وكالة أذرتاج ان الاتفاق بهذا الشأن توصل اليه وزير الزراعة والغابة التركي باكير باكدمير ووزير حماية البئة والزراعة الجورجي ليفان دافيتاشفيلي.

في لقاء جرى في تبيليسي، ناقش الطرفان مسائل تعميق التعاون في مجالات الزراعة والغابة بين البلدين.

كما تم التأكيد في اللقاء الى أهمية التعاون الثلاثي في مجال انتاج البندق بين جورجيا وتركيا وأذربيجان. قيل ان التعاون سيؤثر تأثيرا إيجابيا على توسيع أسواق التصدير وزيادة أرباح من صادرات البندق.

كذلك ركز الطرفان على مناقشة التعاون في مجال تربية المواشي.

وقع الوزيران على مذكرة تفاهم حول زيادة تصدير المنتجات الحيوانية الجورجية الى تركيا.