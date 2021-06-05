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    اقتصاد


    سوكار" و"روس نفط" تناقشان آفاق تطوير التعاون

    ٠٥‎.٠٦.٢٠٢١ [٢٠:٥‎٢]

    باكو، 5 يونيو (أذرتاج)

    التقى رئيس شركة "سوكار" الأذربيجانية روناق عبداللايف مع المدير التنفيذي العام لشركة "روس نفط" الروسية ايغور سيتشين على هامش زيارته الى مدينة سانت بطرسبورغ في 5 يونيو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن سوكار ان الطرفين ناقشا اثناء اللقاء آفاق تطوير التعاون واجريا تبادل الآراء حول المسائل الناتجة عن التحول الطاقي.

    يذكر ان رئيس سوكار شارك في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي على هامش زيارته وألقى كلمة في جلسة مخصصة للطاقة خلال المنتدى.

    AZERTAG.AZ :سوكار" و"روس نفط" تناقشان آفاق تطوير التعاون
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