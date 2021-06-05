أذربيجان تعمل على زيادة دورها في التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأوروبا

بكين، 5 يونيو، أذرتاج

تقع أذربيجان على طرق التجارة التي تربط بين البلدان المختلفة منذ عهد طريق الحرير التاريخي، وهي الآن بمثابة مركز اقتصادي بين الصين وأوروبا، حيث يبلغ حجم تبادلهما التجاري 500 مليار دولار بسبب إمكاناتهما الاقتصادية والنقلية والخدمات اللوجستية. لا يزيد هذا العامل من أهمية أذربيجان لتنمية العلاقات بين القوتين الاقتصاديتين العالميتين فقط، فحسب بل له تأثير إيجابي على تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية بين أذربيجان والصين ايضا. ليس من قبيل المصادفة أن أذربيجان هي الشريك التجاري الرئيسي للصين في جنوب القوقاز.

يجري بنجاح إنجاز الاتفاقات التي توصل إليها خلال الزيارات الرسمية للرئيس إلهام علييف إلى الصين عام 2015 لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في مختلف المجالات. بالإضافة إلى ذلك، فإن استراتيجية "حزام واحد وطريق واحد" التي تبادر بها الصين التي هي أكبر مصدر وثاني مستورد في العالم، لزيادة تعميق علاقاتها التجارية والاقتصادية الخارجية وفرت فرصاً جديدة للتعاون لأذربيجان. وقال الرئيس إلهام علييف في النقاشات التي نظمها مركز نظامي كنجوي الدولي في 20 مايو تحت عنوان "جنوب القوقاز: التنمية الإقليمية وآفاق التعاون" إن أذربيجان من أوائل الدول التي دعمت مشروع "حزام واحد وطريق واحد". من بينها ساهمت بموقعها الجغرافي وقدراتها الاقتصادية والنقلية واللوجستية بشكل كبير في تنفيذ هذه الاستراتيجية.

أشار رئيسا البلدين خلال محادثة هاتفية بين قادة أذربيجان والصين في 2 يونيو إلى التعاون الناجح بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والنقل واللوجستيات وشددا على الحاجة إلى التنسيق المشترك للأنشطة في إطار تعزيز مشروع "حزام واحد وطريق واحد" وعلى أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة. كما أشارا إلى الحاجة إلى تعميق التعاون بين البلدين في مجال النقل واللوجستيات وإلى ضرورة التشجيع إلى إنشاء ممرات النقل في آسيا الوسطى وأوروبا. ووصف شي جين بينغ أذربيجان بأنها شريك مهم في إنجاز مبادرة "حزام واحد وطريق واحد".

على العموم، تتعاون أذربيجان بنجاح مع الصين في مجالات النقل والطاقة والزراعة والسياحة والمعلومات والاتصالات وغيرها. إن الأولوية بالنسبة لبلدنا في هذا التعاون هي تصدير المنتجات غير النفطية إلى الصين. تنعكس هذه النقطة في إجمالي الدورة التجارية. وهكذا، وعلى خلفية التأثير السلبي لأزمة كوفيد-19 على النشاط الاقتصادي في العام الماضي، تشير زيادة الصادرات غير النفطية من أذربيجان إلى الصين إلى الإمكانات الاقتصادية والتعاون المثمر بين البلدين. قال الممثل التجاري لأذربيجان في الصين تيمور نادر أوغلو لوكالة أذرتاج أن عام 2020 كان عاماً معقداً من الناحية الاقتصادية. لأننا كنا نتوقع ثمار الكثير من العمل المنجز في عام 2019 في عام 2020. يجب أن أعترف أن الانتشار السريع لوباء كوفيد-19 في الصين في بداية العام لحقت بالتمثيل التجاري في حالة غير مستعدة مثل أي جهة أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن الأداء الاقتصادي للصين في الربعين الأول والثاني من العام الماضي ربما كان الأسوأ خلال ثلاثين عاماً ماضياً. ومع ذلك، بدءاً من الربع الثالث، تسارعت وتيرة التعافي الاقتصادي بشكل ملحوظ. ونتيجة لذلك، زادت صادرات أذربيجان غير النفطية إلى الصين في عام 2020 بنسبة 19 % مقارنة بالعام السابق.

عند الحديث عن العمل المنجز لتصدير المنتجات الأذربيجانية غير النفطية إلى الصين، من الضروري أن نشير إلى أنشطة بيوت التجارة والنبيذ في الصين. هناك بالفعل 3 "بيوت للتجارة الأذربيجانية" و3 "بيوت للنبيذ الأذربيجاني"، بالإضافة إلى 4 "وحدات تجارية أذربيجانية" في الصين والعمل جار لفتح بيوت جديدة. كذلك، من المهم أيضاً تنظيم بعثات التصدير إلى الصين وبيع منتجاتنا في العديد من الأسواق الصينية وعرض المنتجات الأذربيجانية في المعارض التجارية الكبرى في هذا البلد على منصة "صنع في أذربيجان" الموحدة للبلد.

يعتقد تيمور نادر أوغلو أن المشاركة المنتظمة في المعارض هي جزء من استراتيجية التصدير لبلدنا: فهي تلعب دوراً مهما في آلية الترويج لمنتجاتنا في الأسواق الصينية. في العام الماضي، شاركنا في 4 معارض في الصين في جناح اذربيجاني موحد. على الرغم من رفض العديد من الدول المشاركة، قررنا إرسال خطاب مشاركتنا. بصرف النظر من جميع الصعوبات، فإن الشركات الأذربيجانية مستعدة للوفاء بالتزاماتها وإننا مهتمون بالسوق الصيني. أعتقد أن هذا الخطاب قد لقي استحسانا للغاية من قبل الشركاء الصينيين.

يسمح العمل المنجز بالترويج والبيع للمنتجات الأذربيجانية الهادفة للتصدير في الصين وفي النهاية توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية. ولكن بالنظر إلى القدرات والتطور الاقتصادي لكلا البلدين، يمكننا القول إن إمكانات التعاون كبيرة جداً.