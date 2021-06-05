السناتورة الفرنسية: يجب على الأرمن تزويد أذربيجان على الفور بخرائط الحقول الملغومة

باكو، 5 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

نشرت السناتورة الفرنسية ناتالي قولي تغريدة على صفحتها على تويتر حول استشهاد صحفيين أذربيجانيين في انفجار لغم مضاد للدبابات مزروع من قبل القوات المسلحة الارمينية في كلبجار الاذربيجانية المحررة من الاحتلال الارميني.

أفادت وكالة أذرتاج ان السناتورة قالت في تغريدة لها أنها كانت في باكو وأغدام خلال الأسبوع الماضي. وأشارت إلى أنها رأت المناطق الملغومة بأم عينيها. "أعلم أن المناطق الملغومة تغطي مساحة كبيرة جدا. تم دفن المزيد من الألغام هنا مقارنة بالمنطقة المنزوعة السلاح بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية".

أعربت ناتالي قولي عن خالص تعازيها لأسر الصحفيين اللذين استشهدا في انفجار لغم في كلبجار - سراج آبيشوف ومحرم إبراهيموف: " "يجب على الأرمن تسليم خرائط المناطق الملغومة إلى أذربيجان على الفور. يجب على المجتمع الدولي وخاصة فرنسا أن يتوقف اتباع سياسة منحازة الى أرمينيا. ويجب على المجتمع الدولي مساعدة أذربيجان في تطهير أراضيها من الألغام ودعم عملية السلام بنهج عادل ومتوازن.

اناشد نظرائي الأوروبيين لزيارة أذربيجان بدلا من دعم اللوبي الأرمني من أجل الانتخابات."