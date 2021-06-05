البرلمانيون الإيطاليون يطالبون أرمينيا بتسليم خرائط المناطق الملغومة

روما، 5 يونيو، أذرتاج

أدان أعضاء مجلس الشيوخ والنواب من مختلف الأحزاب السياسية الإيطالية بشدة رفض أرمينيا تقديم خرائط للمناطق الملغومة في أذربيجان، مشيرين إلى إن ثلاثة مدنيين أذربيجانيين، من بينهم صحفيان قتلوا إثر انفجار لغم مضاد للدبابات وأصيب أربعة آخرين في الحادث. طالب البرلمانيون بالتسليم الفوري للخرائط إلى أذربيجان. نُشرت تصريحات البرلمانيين على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام الإيطالية.

أفادت أذرتاج أن نائب رئيس مجلس النواب الإيطالي وعضو حزب "إيطاليا العائشة" البرلماني إيتوري روساتو صرح لوكالتي "أنسا" (ANSA) للأنباء "أجينزيا نوفا" (Agenzia Nova) للأنباء أن "الصراع بين أرمينيا وأذربيجان قد انتهى. من مصلحة الجميع ومسئوليتهم العمل على تفادي وقوع المزيد من الضحايا. يجب على المجتمع الدولي ضمان تقديم خرائط المناطق الملغومة إلى أذربيجان لكي تقوم بإزالة الألغام من أراضيها على وجه السرعة. ولا يجوز تكرار المأساة التي اسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين بينهم صحفيان ".

وقال رئيس اللجنة الدائمة للشئون الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالي والسناتور فيتو بيتروسيلي من "حركة 5 نجوم" في حسابه على تويتر: "أقدم التعازي الحارة لضحايا الصراع الذي قد انتهى ولكن لا يزال يتسبب بقاء الألغام في أراضيه سقوط الضحايا. آمل أن يتم تقديم خرائط الأراضي الملغومة من قبل أرمينيا في أسرع ما يمكن".

صرحت نائبة رئيس المجموعة السياسية لحوب "إيطاليا إلى الأمام" في مجلس الشيوخ الإيطالي وعضو الوفد الإيطالي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ماريا ريزوتي لوكالة "أجينزيا نوفا" إنها حزينة للغاية للأنباء عن مقتل ثلاثة مدنيين، بينهم صحفيان وإصابة أربعة أشخاص آخرين في انفجار لغم مزروع من قبل أرمينيا. "نواصل بحزم مطالبنا بتقديم خرائط للمناطق الملغومة من قبل أرمينيا. حتى تتم عملية إزالة الألغام من المنطقة ولن تتم التضحية بالأبرياء مرة أخرى. وقالت ماريا ريزوتي: "لقد تم انتهاك القانون الدولي مرات عديدة وحان الوقت لأن يقدم المجتمع الدولي مطالب واضحة وصارمة الى أرمينيا".

قال رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيطالية الأذربيجانية في البرلمان الإيطالي وعضو اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية والهجرة في مجلس الشيوخ من لحزب ليغا (Leqa) السناتور ستيفانو لوسيدي لوكالة "أجينزيا نوفا" إن منطقة جنوب القوقاز بحاجة إلى السلام والاستقرار مشدداً على الحاجة في تقديم جميع خرائط الحقول الملوثة بالألغام الأرضية التي زرعها الأرمن في أراضي أذربيجان بشكل كامل لضمان تنفيذ نصوص البيانات الثلاثية التي وضعت حداً على حرب قره باغ المستمرة خلال ثلاثين سنة. وأضاف السناتور قائلاً إنه لهذا الغرض، ينبغي على المجتمع الدبلوماسي الدولي أن يدين رفض أرمينيا تسليم خرائط الحقول الملوثة بالألغام الفتاكة المضادة للأفراد وللدبابات في أراضي أذربيجان والتي قتلت مدنيين وتكمن أرمينيا من إزالة الألغام في أراضي أذربيجان بالكامل.

وصرح عضو حزب "حركة خمسة نجوم" في مجلس الشيوخ الإيطالي جيانلوكا كاستالدي لوكالة "أجينزيا نوفا": "أقدم تعازيّ لمقتل ثلاثة مدنيين، بينهم صحفيان في انفجار لغم مضاد للدبابات في منطقة كلبجار بأذربيجان. ونشعر بالحزن ازاء الزيادة العنف المستمر. يجب ان نعمل جميعا من اجل السلام في القوقاز. من المهم توفير خرائط لتطهير المناطق الملغومة."

شارك عضو البرلمان الأوروبي من إيطاليا ألدو باتريتشيلو على صفحته على فيسبوك البيان الرسمي لوزارة خارجية جمهورية أذربيجان حول المأساة المنشورة على البوابة " كميترو"" (Kmetro) الإيطالية: "تسبب انفجار اللغم المضاد للدبابات في أذربيجان في مقتل ثلاثة مدنيين، بما فيهم صحفيان. هذا حادث خطير يخلق تهديداً خطيراً للسلام. أعتقد أنه يجب على أرمينيا تلبية مطالب المجتمع الدولي وتقديم خرائط المناطق الملغومة في أقرب وقت ممكن. مهما كان يجب ضمان السلام والأمن بين الشعبين من خلال التعاون المشترك للجميع".