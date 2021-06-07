تسجيل ثلاثة زلازل في جورجيا خلال الساعات القليلة الماضية
AzerTAg.az
٠٧.٠٦.٢٠٢١ [١١:٢٣]
تبليسي، 7 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
تم تسجيل ثلاثة زلازل في جورجيا في الساعات القليلة الماضية.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز خدمة رصد الزلازل بجورجيا ان الزلزال الأول وقع في 6 يونيو في الساعة 20:04 والثاني في الساعة 20:15 بالقرب من مدينة نينوكميندا.
وكان الزلزال الثالث بقوة 3 درجات في منطقة دمانيسي.
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