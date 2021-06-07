تسجيل ثلاثة زلازل في جورجيا خلال الساعات القليلة الماضية

تبليسي، 7 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

تم تسجيل ثلاثة زلازل في جورجيا في الساعات القليلة الماضية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز خدمة رصد الزلازل بجورجيا ان الزلزال الأول وقع في 6 يونيو في الساعة 20:04 والثاني في الساعة 20:15 بالقرب من مدينة نينوكميندا.

وكان الزلزال الثالث بقوة 3 درجات في منطقة دمانيسي.