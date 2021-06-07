رئيس "سوكار": أذربيجان تعطي 4 % من واردات الاتحاد الأوروبي من النفط

باكو، 7 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

تحدث رئيس شركة "سوكار" الأذربيجانية روناق عبداللاييف على هامش مشاركته في جلسة الطاقة في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي عن آفاق صناعة النفط والغاز في أذربيجان خلال فترة تحول الطاقة.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الشركة ان روناق عبداللاييف قال إن أذربيجان تأخذ مشكلة تغير المناخ على محمل الجد ونتائج هذا التغيير واضحة. وأشار إلى أن هذا هو السبب في أن أذربيجان وقعت في أبريل من عام 2016 على اتفاق باريس والتزمت بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 35 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990. حتى الآن، تم تحقيق تخفيض بنسبة 30 في المائة.

وشدد على أن أذربيجان شريك استراتيجي لسوق الطاقة العالمي: "في الوقت الحاضر، تعطي بلادنا 4 في المائة من النفط الذي يستورده الاتحاد الأوروبي. نقوم بتنفيذ مشاريع تغويز واسعة النطاق في أذربيجان وخارجها إلى جانب إنتاج 40 مليار متر مكعب من الغاز في السنة. رفعت سوكار مستوى التغويز في أذربيجان من 55 في المائة إلى 96 في المائة منذ عام 2005 وفي جورجيا من 40 في المائة إلى 82 في المائة. هذا منع حرق ملايين الأطنان من زيت الوقود (المازوت).

بدأ تصدير الغاز إلى جنوب شرق أوروبا بما في ذلك البلدان التي لا تزال تستخدم الفحم كوقود مع بدء تشغيل ممر الغاز الجنوبي. لا يزال استخدام الغاز الطبيعي أمرا لا مفر منه أثناء الانتقال إلى الاقتصاد النظيف. بالطبع، نحن ندرك جيدا أنه على مر الزمن، سينخفض الطلب على مصادر الطاقة التقليدية. لكن هذا لن يحدث بين عشية وضحاها".

يعقد منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في روسيا منذ عام 1997 وأصبح في العقود الأخيرة منصة نقاش مؤثرة بمشاركة ممثلي الأعمال الرائدين في العالم. عقد المنتدى في الفترة ما بين 2-5 يونيو من هذا العام. كانت الموضوعات الرئيسية للمنتدى هي اقتصاد العالم وروسيا والقضايا الاجتماعية وتنظيم التكنولوجيا.

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