مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان وتركيا

باكو، 7 يونيو (أذرتاج)

جرت اليوم في 7 يونيو مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ونظيره التركي مولود جاويش اوغلو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزيرين أجريا تبادل الآراء حول آخر تطورات الأوضاع الإقليمية وسير تنفيذ البيانين الثلاثيين.

كما نوقشت اثناء المكالمة الهاتفية اجندة التعاون الثنائي.

الى جانب ذلك، شهد الاتصال الهاتفي بحث المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.