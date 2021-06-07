بحث العلاقات البرلمانية بين أذربيجان وكازاخستان

باكو، 7 يونيو (أذرتاج)

التقى السفير الاذربيجاني في كازاخستان رشاد محمدوف مع رئيس المجلس البرلماني الكازاخستاني نورلان نعمتولين.

أفادت وكالة أذرتاج ان اللقاء شهد مناقشة المسائل المهمة المتعلقة بالتعاون بين كازاخستان وأذربيجان.

أكد رئيس المجلس البرلماني ان العلاقات بين البلدين تحمل طابعا استراتيجيا مشيرا الى ان قيادة كازاخستان تسعى الى تعزيز التعاون والصداقة مع أذربيجان.

وذكر نورلان نيعمتولين ان الحوار البناء بين البرلمانين على مستوى المرافق الدولية جزء مهم من الشراكة بين كازاخستان وأذربيجان.

وأشاد السفير رشاد محمدوف بدوره بمستوى التعاون منوها الى ان أذربيجان تبدي أهمية كبيرة لتطوير التعاون مع الشعب الكازاخستاني الشقيق.

قال السفير ان البلدين ينفذان مشاريع مشتركة عديدة منها في المجالات التجارية الاقتصادية والبنيوية.