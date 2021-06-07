لجنة الجمارك تكشف تحويلاتها إلى الميزانية خلال 5 أشهر

باكو، 7 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

قالت لجنة الجمارك إنها حولت خلال أشهر يناير - مايو من العام الحالي إلى ميزانية الدولة مليار و662 مليون و20 ألف مانات.

وجاء في بيان اللجنة أن الأموال المحولة إلى الميزانية موزعة على رسوم الجمارك البالغة 453 مليون و290 ألف مانات وضريبة القيمة المضافة على الواردات مليار و129 مليون و481 ألف مانات وضريبة الاستهلاك 62 مليونا و146 ألف مانات وضريبة الطريق 17 مليونا و97 ألف مانات.