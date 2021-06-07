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    نقل 81.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى تركيا من حقل "شاه دنيز" حتى الآن

    ٠٧.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٣٥‎]

    باكو، 7 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    تم نقل 81.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى تركيا من حقل "شاه دنيز" حتى الآن، حسبما افادته وكالة اذرتاج نقلا عن وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف.

    يحتفل "شاه دنيز" في هذا العام بالذكرى الـ25 لبدء استغلاله. تم توقيع اتفاقية بين سوكار وشركات أجنبية حول إنتاج حقل "شاه دنيز" قبل 25 عاما في 4 يونيو من عام 1996 في باكو ودخلت حيز التنفيذ في 17 أكتوبر من ذلك العام.

    المساهمون في "شاه دنيز": بي بي (مشغل) 28.8 بالمائة و"AzŞD" 10 في المائة و"SGC Upstream" 6.7 بالمائة و"بتروناس" 15.5 بالمائة و"LUKoil" 10 في المائة و"NICO" 10 بالمائة و"TPAO" 19 بالمائة.

    AZERTAG.AZ :نقل 81.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى تركيا من حقل "شاه دنيز" حتى الآن
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