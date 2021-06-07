نقل أكثر من 437 مليون طن من النفط الأذربيجاني إلى الأسواق العالمية

باكو، 7 يوليو / حزيران، (أذرتاج)

تم تصدير أكثر من 437 مليون طن من الخام الأذربيجاني الى تركيا والأسواق العالمية عبر خط أنابيب النفط الرئيسية (باكو – تبليسي – جيهان)، حسبما افادته وكالة اذرتاج نقلا عن وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف.

وتم تصدير أكثر من 6.7 مليون طن (51 مليون برميل) من النفط الخام عبر خط أنابيب "باكو - تبيليسي – جيهان" وتحميلها على 70 ناقلة في ميناء جيهان خلال الربع الأول من العام الجاري. تم إنفاق أكثر من 41 مليون دولار لتشغيل الخط ونحو 6 ملايين دولار للنفقات الرئيسية خلال 3 أشهر.

يذكر ان خط أنبوب النفط بتج بطول 1768 كم وضع للخدمة منذ يونيو عام 2006 ونقل الخط منذ ذلك الوقت نحو 482 مليون طن او 3.62 مليارات برميل من النفط الخام إلى نهاية الربع الاول وحمل النفط المنقول في ميناء جيهان على 4729 ناقلة إلى السوق العالمية.

وينقل الخط حاليا النفط الخام المستخرج من مجموعة حقول اذري – جيراق – جونشلي ومكثفات حقل شاه دنيز من أذربيجان بجانب نقل النفط المستخرج من تركمانستان وروسيا وكازاخستان والمكثفات.

يذكر أن مساهمات شركة باكو – تبيليسي – جيهان هي بي بي 30.1 في المائة وأذ بتج 25 في المائة وشيفرون 8.9 في المائة وإكوينور 8.71 في المائة وتباو 6.53 في المائة وأني 5 في المائة وتوتال 5 في المائة وإيتوتشو 3.4 في المائة وإينبكس 2.5 في المائة وأكسون مبايل 2.5 في المائة وأنقج ليميتد 2.36 في المائة.