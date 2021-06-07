باكو، 7 يونيو / حزيران، (أذرتاج) قام وفد برئاسة قائد القوات البحرية الأذربيجانية الأميرال صبحان بكيروف بزيارة إلى جمهورية باكستان الإسلامية. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه خلال الزيارة، ستتم مناقشة قضايا تطوير العلاقات بين البحرية الأذربيجانية والباكستانية وتقديم مؤتمرات صحفية حول مختلف مجالات التعاون.

AZERTAG.AZ : وفد من البحرية الأذربيجانية يزور باكستان

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