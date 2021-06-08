قبادلي المحررة، 8 يونيو، أذرتاج عثرت شرطة قبادلي المحررة على النباتات المخدرة خلال عمليات البحث والتحري المنفذة باسم "خاشخاس 2021م". أفادت أذرتاج عن بيان الداخلية أن موظفي شرطة قبادلي كشفوا في أراضي قرية بختيارلي عن شجيرات القنب البالغ عددها 4007 شجيرة بزنة عامة بلغت طنين اثنين و200 كغ واقلعوها من الجذور واحرقوها.

AZERTAG.AZ : شرطة قبادلي تعثر على النباتات المخدرة الزائدة عن طنين اثنين في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني

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