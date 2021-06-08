  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    انخفاض سعر برميل النفط

    ٠٨.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٥‎٧]

    باكو، 8 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    انخفض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 70.95 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضه 0.54 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 68.77 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضه قدر 0.46 دولارا.

    AZERTAG.AZ :انخفاض سعر برميل النفط
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.٠٦.٢٠٢١ [١٥‎:٠٤]
    برميل من "آذري لايت" يباع بقيمة 72.24 دولار
    ٠٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٠٢]
    نقل أكثر من 437 مليون طن من النفط الأذربيجاني إلى الأسواق العالمية
    ٠٧.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٣٥‎]
    نقل 81.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى تركيا من حقل "شاه دنيز" حتى الآن
    ٠٧.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٤٢]
    رئيس "سوكار": أذربيجان تعطي 4 % من واردات الاتحاد الأوروبي من النفط
    انخفاض سعر برميل النفط