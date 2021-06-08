المراسل المصور رضا دقتي ينشر مقطع فيديو من مكان مقتل الصحفيين الاذربيجانيين في كلبجار

باكو، 8 يونيو (أذرتاج)

زار المراسل المصور الشهير رضا دقتي مكان مقتل الصحفيين الاذربيجانيين إثر انفجار لغم مضاد للدبابات زرعته قوات الاحتلال الأرميني في كلبجار.

أفادت وكالة اذرتاج ان المصور الشهير نشر في صفحته الشخصية في انستغرام مقطع فيديو عن الحادث المأساوي الذي قتل الصحفيين الاذربيجانيين مراسل وكالة اذرتاج محرم ابراهيموف ومراسل مصور قناة اذ تي في سراج ابيشوف. كتب دقتي تحت التدوينة: "الصحفيان الاذربيجانيان لقيا مصرعهما نتيجة تدمير سيارة كانت تقلهما إثر انفجار لغم. زرع الأرمن مليون لغم في قراباغ. زرع الأرمن آلاف ألغام وركبوا فخاخ مختلفة عند مغادرتهم الأراضي بعد هزيمتهم في ميدان القتال. ترفض حكومة أرمينيا تسليم خرائط الحقول الملغومة وذلك معارضة لكل المعاهدات الدولية واتفاقية جنيف. والعواقب مأساوية: هناك مئات القتلى والجرحى بين المدنيين خاصة، كذلك تعرقل الألغام المزروعة عملية إعادة إعمار وعودة النازحين الى ديارهم".