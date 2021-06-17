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    زيرة باكو يخطط تنظيم 4 مباريات ودية في تركيا

    ١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٣٠]

    باكو، 17 يونيو، أذرتاج

    اعلن نادي زيرة باكو لكرة القدم عن خطة الاستعدادات قبل الموسم الجديد.

    أفادت أذرتاج عن بيان النادي أن معسكر الاستعدادات ينطلق 24 يونيو ويستمر مرحلة باكو منه حتى 16 يوليو ويخطط زيرة تنظيم 3 مباريات ودية خلالها.

    ويخطط النادي تنظيم المرحلة الثانية من الاستعدادات في تركيا بدء من 18 يوليو إلى 1 أغسطس بتنظيم 4 مباريات ودية.

     

     

    AZERTAG.AZ :زيرة باكو يخطط تنظيم 4 مباريات ودية في تركيا
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