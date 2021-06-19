  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    الآفاق الاقتصادية لأذربيجان تخلق ظروفا ملائمة لتوسيع التعاون مع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار

    ١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٠٤]

    باكو، 19 يونيو (أذرتاج)

    التقى وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائل جباروف مع رئيسة الممثلية الدائمة للبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الاعمار ايوانا دوارتي المنتهية مدة صلاحياتها.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الاقتصاد ان الجانب الاذربيجاني يبدي أهمية لتطوير العلاقات مع البنك والتعاون المثمر.

    أعربت دوارتي عن ارتياحها لنشاطها في أذربيجان مشيرة الى ان الآفاق الاقتصادية لأذربيجان خلقت ظروفا ملائمة لتوسيع التعاون وأن البنك دعم تنفيذ العديد من المشاريع في البلد.

    أعرب وزير الاقتصاد عن شكره لدوارتي على اسهاماتها في تطوير العلاقات بين أذربيجان والبنك والمشاريع والمبادرات التي نفذتها متمنيا لها دوام النجاحات.

     

    AZERTAG.AZ :الآفاق الاقتصادية لأذربيجان تخلق ظروفا ملائمة لتوسيع التعاون مع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٤٣]
    اعفاء بعض البضائع المستوردة لإنشاء مطارات في الأراضي المحررة من رسوم جمركية
    ١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٣٢]
    شركة "زورلو" القابضة التركية تنفذ مشاريع في صناعة المنسوجات في أذربيجان
    ١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٤:١١]
    مناقشات مع ممثلي شركة "نيسباك" الباكستانية
    ١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٢:٣٣]
    معظم واردات أذربيجان من المنتجات خلال 5 أشهر من روسيا
    الآفاق الاقتصادية لأذربيجان تخلق ظروفا ملائمة لتوسيع التعاون مع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار