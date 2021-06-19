الآفاق الاقتصادية لأذربيجان تخلق ظروفا ملائمة لتوسيع التعاون مع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار

باكو، 19 يونيو (أذرتاج)

التقى وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائل جباروف مع رئيسة الممثلية الدائمة للبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الاعمار ايوانا دوارتي المنتهية مدة صلاحياتها.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الاقتصاد ان الجانب الاذربيجاني يبدي أهمية لتطوير العلاقات مع البنك والتعاون المثمر.

أعربت دوارتي عن ارتياحها لنشاطها في أذربيجان مشيرة الى ان الآفاق الاقتصادية لأذربيجان خلقت ظروفا ملائمة لتوسيع التعاون وأن البنك دعم تنفيذ العديد من المشاريع في البلد.

أعرب وزير الاقتصاد عن شكره لدوارتي على اسهاماتها في تطوير العلاقات بين أذربيجان والبنك والمشاريع والمبادرات التي نفذتها متمنيا لها دوام النجاحات.