نفطجي باكو ينظم 3 وديات دولية ضمن المعسكر في سلوفينيا
AzerTAg.az
٢١.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٥٨]
باكو، 21 يونيو، أذرتاج
يواصل نادي نفطجي معسكره الاستعدادي المنظم في سلوفينيا.
أفادت أذرتاج عن بيان النادي انه ينظم 3 مباريات ودية ضمن المعسكر.
سيتنافس نفطجي في 25 يونيو مع فيهيروار الهنغاري على ملعب كوديليفو سبورت ليوبليانا الساعة 17.00 حسب توقيت باكو بعد أن يلتقي 21 يونيو مع أولمبيا السوفيني. كما يواجه نفطجي مع سبارتاك الروسي في 29 يونيو أيضا.
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