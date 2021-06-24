باكو، 24 يونيو، أذرتاج ودع نادي زيرة باكو لكرة القدم مهاجميه الارجنتيني والاذربيجاني. أفادت أذرتاج عن بيان النادي أن العقد مع المهاجم الارجنتيني فاكوندو ميليويلو انتهت بينما فسخ الطرفان العقد عن الاتفاق المتبادل مع شهريار رحيموف. ورفع النادي الشكر للمهاجمين على الخدمات المبذولة متمنيا لهما نجاحا في مشوارهما اللاحقين.

AZERTAG.AZ : نادي زيرة باكو يودع مهاجمين – صورة

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