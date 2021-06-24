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    صبائل باكو يتعاقد مع مدافع محلي

    ٢٤.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٢٢]

    باكو، 24 يونيو، أذرتاج

    انجز نادي صبائل باكو لكرة القدم اول انتقالاته في الفترة الصيفية.

    أفادت أذرتاج عن بيان النادي انه تعاقد مع المدافع شهريار رحيموف لمدة عامين.

    ويرتدي المدافع البالغ 32 عاما قميصا مرقما بـ 13.

    AZERTAG.AZ :صبائل باكو يتعاقد مع مدافع محلي
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