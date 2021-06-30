أذربيجان: تطعيم 88 ألفا و978 شخص بلقاح كورونا خلال 30 يونيو

باكو، 30 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 88 ألفا و978 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 30 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات أن 40 ألفا و804 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و48 الفا و174 شخص ضمن المرحلة الثانية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ 3 ملايين و511 ألف و219 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم مليونين و214 ألف و990 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليون و296 ألف و229 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.