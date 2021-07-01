المصارع الاذربيجاني الآخر بطلا أوروبيا

باكو، 1 يوليو (اذرتاج)

تستمر البطولة الأوروبية لمصارعة الشباب في مدينة دورتموند الألمانية.

أفادت وكالة أذرتاج ان المصارع الاذربيجاني الحر (61 كغ) كنان هيبتوف تغلب في اللقاء الأول على المصارع الاوكراني. ثم انتصر على اللاعب الفرنسي ليتأهل الى نصف النهائي. بعد فوزه على المنافس الجورجي تأهل الى النهائي.

في لقاء حاسم في 30 يونيو انتصر المصارع الاذربيجاني على منافسه الأرمني وأصبح بطلا أوروبيا.

يجب الذكر ان المصارع الاذربيجاني الآخر توران بايراموف (70 كغ) أيضا حصل على الميدالية الذهبية في البطولة الأوروبية.