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    مقطع فيديو لقرية جولّو بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

    ٠٦.٠٧.٢٠٢١ [١١:٢٣]

    باكو، 6 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية جولّو بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16254931124805225598.mp4

    AZERTAG.AZ :مقطع فيديو لقرية جولّو بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
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