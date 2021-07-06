مقطع فيديو لقرية جولّو بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
AzerTAg.az
٠٦.٠٧.٢٠٢١ [١١:٢٣]
باكو، 6 يوليو / تموز، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية جولّو بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.
يمكن مشاهدته في هذا الرابط:
https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16254931124805225598.mp4
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٦.٠٧.٢٠٢١ [٢١:٣٥]
٠٦.٠٧.٢٠٢١ [٢٠:٣٨]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٩]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٣٥]
٠٦.٠٧.٢٠٢١ [٢١:٣٥]
٠٦.٠٧.٢٠٢١ [٢٠:٣٨]
٠٦.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٢٥]
٠٦.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٤٧]
٠٦.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٥٩]
٠٦.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٤٨]
٠٦.٠٧.٢٠٢١ [١١:١١]
٠٦.٠٧.٢٠٢١ [١١:٠١]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٧:١٣]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٤:١٠]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٣٩]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٣٩]
٠٦.٠٧.٢٠٢١ [٢١:٥٥]
٠٦.٠٧.٢٠٢١ [٢١:٤٢]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [٢٢:٤٢]
٠١.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٢٥]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥٢]
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٤٠]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [١٣:١٧]
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٩]
٠٦.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٣٩]
٠٦.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٨]
٠٦.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٣٦]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [٢٣:٠٢]
٠٦.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٥٧]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٤٠]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٠٩]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٣٦]
٠٦.٠٧.٢٠٢١ [٢١:٢٢]
٠٦.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٥٦]
٠٦.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٥٦]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [٢٢:٤٩]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك