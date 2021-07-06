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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٦.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٤٨]

    باكو، 6 يوليو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 6 يوليو.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة لليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0177

    أورو EUR 1 2.0184

    دولار أسترالي AUD 1 1.2849

    روبل بلاروس BYN 1 0.6709

    ريال برازيلي BRL 1 0.3336

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1194

    كرون دنماركي DKK 1 0.2714

    لاري جورجي GEL 1 0.5405

    روبي هندي INR 1 0.0229

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2188

    دولار كندا CAD 1 1.3786

    دينار الكويت KWD 1 5.6458

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4093

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0858

    جنيه مصري EGP 1 0.1082

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0939

    كرون النرويج NOK 1 0.1988

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4487

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0232

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4207

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2645

    ريال السعودية SAR 1 0.4533

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1503

    دولار تايوان TWD 1 0.0609

    ليرة تركيا TRY 1 0.1961

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0623

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.2039

    كرون التشيك CZK 1 0.0789

    يوان الصين CNY 1 0.2631

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.36

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5213

    كرون السويد SEK 1 0.1991

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8457

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1503

    ليرة لبنان LBP 100 0.1124

    ين اليابان JPY 100 1.5335

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2309

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0161

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم