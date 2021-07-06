البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 6 يوليو، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 6 يوليو.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة لليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0177
أورو EUR 1 2.0184
دولار أسترالي AUD 1 1.2849
روبل بلاروس BYN 1 0.6709
ريال برازيلي BRL 1 0.3336
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1194
كرون دنماركي DKK 1 0.2714
لاري جورجي GEL 1 0.5405
روبي هندي INR 1 0.0229
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2188
دولار كندا CAD 1 1.3786
دينار الكويت KWD 1 5.6458
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4093
بيسو المكسيك MXN 1 0.0858
جنيه مصري EGP 1 0.1082
لاي مولدوفا MDL 1 0.0939
كرون النرويج NOK 1 0.1988
زلوتي بولندا PLN 1 0.4487
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0232
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4207
دولار سنغافورة SGD 1 1.2645
ريال السعودية SAR 1 0.4533
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1503
دولار تايوان TWD 1 0.0609
ليرة تركيا TRY 1 0.1961
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0623
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.2039
كرون التشيك CZK 1 0.0789
يوان الصين CNY 1 0.2631
جنيه إنكلترا GBP 1 2.36
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5213
كرون السويد SEK 1 0.1991
فرنك سويسرا CHF 1 1.8457
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1503
ليرة لبنان LBP 100 0.1124
ين اليابان JPY 100 1.5335
بيسو تشيلي CLP 100 0.2309
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0161
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118
ريال إيران IRR 100 0.004
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