باكو، 6 يوليو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 6 يوليو. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة لليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0177 أورو EUR 1 2.0184 دولار أسترالي AUD 1 1.2849 روبل بلاروس BYN 1 0.6709 ريال برازيلي BRL 1 0.3336 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1194 كرون دنماركي DKK 1 0.2714 لاري جورجي GEL 1 0.5405 روبي هندي INR 1 0.0229 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2188 دولار كندا CAD 1 1.3786 دينار الكويت KWD 1 5.6458 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4093 بيسو المكسيك MXN 1 0.0858 جنيه مصري EGP 1 0.1082 لاي مولدوفا MDL 1 0.0939 كرون النرويج NOK 1 0.1988 زلوتي بولندا PLN 1 0.4487 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0232 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4207 دولار سنغافورة SGD 1 1.2645 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1503 دولار تايوان TWD 1 0.0609 ليرة تركيا TRY 1 0.1961 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0623 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.2039 كرون التشيك CZK 1 0.0789 يوان الصين CNY 1 0.2631 جنيه إنكلترا GBP 1 2.36 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5213 كرون السويد SEK 1 0.1991 فرنك سويسرا CHF 1 1.8457 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1503 ليرة لبنان LBP 100 0.1124 ين اليابان JPY 100 1.5335 بيسو تشيلي CLP 100 0.2309 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0161 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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