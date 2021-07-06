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    توقيع اتفاقية حول التعاون بين أذربيجان وروسيا في مجال الصحة والعلوم الطبية

    ٠٦.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٣٦]

    باكو، 6 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    تم التوقيع على اتفاقية محدثة حول التعاون بين أذربيجان وروسيا في مجال الصحة والعلوم الطبية اليوم في 6 يوليو خلال زيارة وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إلى أذربيجان.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الاتفاقية وقعت من قبل القائم بأعمال وزير الصحة الأذربيجاني والنائب الأول لوزير الصحة تيمور موساييف ووزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو.

     

    AZERTAG.AZ :توقيع اتفاقية حول التعاون بين أذربيجان وروسيا في مجال الصحة والعلوم الطبية
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    توقيع اتفاقية حول التعاون بين أذربيجان وروسيا في مجال الصحة والعلوم الطبية توقيع اتفاقية حول التعاون بين أذربيجان وروسيا في مجال الصحة والعلوم الطبية توقيع اتفاقية حول التعاون بين أذربيجان وروسيا في مجال الصحة والعلوم الطبية