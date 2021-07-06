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    سياسة


    رئيس الوزراء الأذربيجاني يلتقي وزير الصحة الروسي

    ٠٦.٠٧.٢٠٢١ [١٥‎:٤٧]

    باكو، 6 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    التقى رئيس الوزراء الاذربيجاني علي أسدوف اليوم في 6 يوليو وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء ان الجانبين اعربا بارتياحما للتطور الناجح للعلاقات الأذربيجانية الروسية في جميع المجالات وبما في ذلك التعاون في مجال الصحة وتدريب الكوادر الطبية.

    كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول الإجراءات المتخذة في البلدين لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

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    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء الأذربيجاني يلتقي وزير الصحة الروسي
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