السفير الباكستاني: شوشا تذكّرني الأماكن الجميلة في باكستان

باكو، 10 يوليو (أذرتاج)

تذكّرني شوشا الاماكنَ الجميلة الموجودة في باكستان. مناخها لطيف، قلعة شوشا عظيمة. أثق في ان يعاد انشاء هذه المباني قريبا وتستأنف زيارة السياح من البلدان المختلفة الى شوشا.

أفادت اذرتاج ان هذه الكلمات قالها السفير الباكستاني في أذربيجان بلال هايي اثناء زيارة ممثلي السلك الدبلوماسية الى قره باغ أمس في 9 يوليو.

أعرب السفير عن سعادته لتواجده في شوشا. "رأيت هذه المدينة قيمة كثيرا بالنسبة لكم بعد قدومي الى أذربيجان. انقل تحياتي وتبريكاتي الى كل أصدقائي الاذربيجانيين والشعب الاذربيجاني. وطبيعة هذه المدينة وجمالها تعجبني".