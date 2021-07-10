أذربيجان تشارك في الاجتماع السادس للبرلمان الدولي للتسامح والسلام

باكو، 10 يوليو (أذرتاج)

ستقوم النائبة البرلمانية كونول نوروللايفا بزيارة مدينة بودقوريتسا عاصمة مونتنغرو في 12 يوليو.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن البرلمان الاذربيجاني ان النائبة ستشارك في الاجتماع السادس للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، المزمع انعقاده في برلمان جمهورية مونتينغرو.

ستتحدث النائبة الأذربيجانية عن ضرورة ترويج مبادئ التسامح والسلام وتطويرها، كذلك عن انتصار الجيش الاذربيجاني في الحرب الوطنية والخطوات التي يتخذها بلدنا في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

ستنتهي الزيارة في 18 يوليو.