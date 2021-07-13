الرئيس إلهام علييف: تبعث "القومية التطعيمية" قلقا في ظل الأزمة الصحية العالمية

باكو، 13 يوليو، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف انه مدت أذربيجان يد المساعدة في مجال محاربة الجائحة لأكثر من 30 بلدا ومن ضمنها أقطار حركة عدم الانحياز مساعدات إنسانية ومالية. وبجانب ذلك، ساهمت أذربيجان مساهمة مالية متطوعة قدرها 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية بشرط تخصيص نصفها للدول الأعضاء لحركة عدم الانحياز.

أفادت أذرتاج عن الرئيس علييف قوله في كلمة ألقاها في المؤتمر البيني المنعقد عبر الاتصال المرئي لوزراء الخارجية لبلاد منظمة حركة عدم الانحياز إن "القومية التطعيمية" تبعث قلقا في ظل الأزمة الصحية العالمية. وقد أدانت أذربيجان إدانة علانية سلوك بعض البلدان التي ادخرت اللقاح أكثر مما تحتاج إليه بأضعاف مضاعفة. وقد اشترت الدول الغنية أكثر من 82 في المائة من التطعيم الموجود في العالم إلى اليوم ولا يبلغ نصيب البلاد منخفضة الدخل من اللقاح إلا 9ر0 في المائة. ومثل هذا الموقف مانع أمام قدرة البلاد النامية خاصة على وقاية أهاليها.

وبخصوص هذه القضية تقدمت أذربيجان باسم حركة عدم الانحياز في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بقرار يطالب بتوفير وصول جميع البلدان إلى اللقاح وصولا متساويا وعالميا وتم تبني ذلك القرار بالإجماع في مارس العام الحالي. وبجانب ذلك، ندعو في كل فرصة البلدان المتقدمة والمنظمات المانحة الدولية لمد يد المساعدة في مجال مكافحة الجائحة للبلاد النامية خاصة اقل البلدان نموا .

ونظرا لكون الصعوبات مترابطة بعضها ببعض مرابطة وثيقة عقدت برئاسة أذربيجان اجتماعات وزراء الصحة والعمل عبر الاتصال المرئي مع تخطيط عقد لقاءات على مستوى وزارات الاتصالات والتعليم وغيرهما من المجالات الميدانية.