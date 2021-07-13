الرئيس علييف: نقبل موقفها هذا كتصرف صديق تاريخي في علاقاتنا الثنائية

باكو، 13 يوليو، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف إنه شددت بلدان حركة عدم الانحياز في وثيقة اجتماع القمة الختامية في باكو على رفض استيلاء الأراضي بتطبيق قوة وصدقت على عدم اعتراف أية دولة بشرعية الأوضاع المتكونة جراء احتلال أراضي جمهورية أذربيجان.

أفادت أذرتاج عن الرئيس علييف قوله في كلمة ألقاها في المؤتمر البيني المنعقد عبر الاتصال المرئي لوزراء الخارجية لبلاد منظمة حركة عدم الانحياز إن حركة عدم الانحياز تبنت في يوليو عام 2020م بيانا بشأن الاستفزاز العسكري المرتكب من قبل قوات أرمينيا المسلحة في الحدود الدولية. وفضلا عن ذلك، اتخذ بيان خاص ضمن الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي على مستوى الوزراء في أكتوبر عام 2020م خلال الحرب الوطنية. وأعربت بلدان حركة عدم الانحياز في هذين البيانين عن تأييدها بموقف أذربيجان العادل وعن تضامنها مع أذربيجان في جهودها الموجهة إلى استعادة أراضيها المحتلة.

وبالمناسبة أود أن أؤكد على حادث ملموس واقع في أثناء الحرب الوطنية.

قامت أعضاء مجلس الأمن الدولي بعضها بمحاولة بذل جهود رمت إلى اتخاذ بيان مغرض بدون اخذ قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة عام 1993م بعين الاعتبار ولكن 7 أعضاء لحركة عدم الانحياز داعمة لموقف أذربيجان أصرت خلال مناقشات في مجلس الأمن الدولي على إدراج استناد إلى قرارات مجلس الأمن الدولي المذكورة في نص مطروح للنقاش.

موقف بلدان حركة عدم الانحياز الحاسم المثيل كان يبدي التزامها بقيم مبادئ باندونغ والحركة ونحن نقبل موقفها هذا كتصرف صديق تاريخي في علاقاتنا الثنائية.